Победителем стал житель Физулинского района Гамидов Натик. Розыгрыш тиража №22434 состоялся 27 октября в прямом эфире на канале "Хазар ТВ" и YouTube-канале "Azərlotereya TV". Выигрышный билет был куплен в пункте продаж "Интеграл Экспресс" на рынке "Араз", расположенном в Сабунчинском районе. Отметим, что продажа билетов на участие в ежедневном тираже лотереи "Super Keno" осуществляется через лотерейные терминалы. Числа от 1 до 70 отображаются на каждом игровом поле, изображенном на купоне. После отметки в одном варианте 10 чисел, на полях выбирается сумма выплаты. Минимальная оплата за один билет составляет 1 манат. Заплатив сумму в 1, 2, 5 или 10 манат, участник может увеличить свой выигрыш в 1, 2, 5 и 10 раз соответственно. Размер главного выигрыша в "Super Keno" составляет 1 000 000 манат.

Кстати, сыграть в розыгрыш лотереи "Super Keno" теперь можно, купив билеты онлайн на Misli.az. При игре онлайн участники должны сначала зарегистрироваться, войти в свой личный кабинет, а затем ввести выбранные числа в соответствующие поля, предусмотренные розыгрышем Super KENO.

Лотереи "Super Keno", а также "Meqa 5/36" и "4+4" можно приобрести в пунктах продаж "Misli", отделениях "Азерпочт" (Центральное), а также пунктах продаж "Интеграл Экспресс", расположенных у станций метро "Иншаатчылар", "Эльмляр Академиясы" и "Халглар Достлугу". Лица, достигшие 18-летнего возраста, могут свободно участвовать в лотерейной игре.

Следует отметить, что розыгрыш лотереи проводится каждый день в 19:45 и транслируется в прямом эфире на канале "Хазар ТВ" и YouTube-канале "Azərlotereya TV".