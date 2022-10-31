Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к родителям по поводу безопасности детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:

"На горячую линию МЧС "112" регулярно поступает информация о детях, оказавшихся в беспомощном состоянии в квартирах, лифтах и других местах, в том числе в различных опасных ситуациях (застрявшие руки в мясорубке, застрявшие конечности между решетками и т.д.). Во всех случаях оперативно прибывающие на место происшествия спасатели спасают детей и передают их семьям.

Проведенный анализ показывает, что указанные случаи возникают, прежде всего, в результате того, что родители оставляют детей без присмотра или по каким-либо причинам одних в квартире. В этом случае возникает реальная угроза жизни и здоровью детей, которые еще не полностью осознают то, что происходит вокруг, и не подозревают о возможных опасностях.

Отметим, что, несмотря на проводимую МЧС просветительскую работу и неоднократные обращения, к сожалению, по-прежнему встречаются родители, равнодушные к безопасности своих детей. Только за последнюю неделю спасатели МЧС спасли 15 детей, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Принимая во внимание вышеизложенное и то, что оставление детей без присмотра создает прямую угрозу их жизни и здоровью, МЧС еще раз призывает родителей быть внимательными по отношению к детям и не оставлять их без присмотра".