В Азербайджане нашли уникальный метод устранения пробки

В целях устранения заторов и пробок, как продолжение проекта по организации движения на транспортной развязке, расположенной на 16-м км автомобильной дороги Баку-Губа-госграница Российской Федерации, в районе, известном как "круг ВАЗ", на более близком расстоянии от дороги Сарай-Новханы был создан новый участок с разворотом на более близком расстоянии.

Как передает Day.Az, информация об этом была опубликована на Фейсбук-странице Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что на территории установлены необходимые дорожные знаки и проложены горизонтальные линии разметки.