В Азербайджане повысятся пенсии

В следующем году ожидается повышение пенсий в Азербайджане на 14,5 - 15 процентов.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что повышение коснется всех пенсионеров.

Председатель комитета подчеркнул, что около 48 процентов государственного бюджета на следующий год составляют расходы на социальную защиту.

Отметим, что государственный бюджет на 2023 год, как и в предыдущих годах, является социально-ориентированным. В 2023 году на соцзащиту предусмотрено выделить 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда, или 9,3 процента больше, чем в текущем году.

Доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем в истории страны.

В 2023 году расходы государственного бюджета прогнозируются в размере 33,3 миллиарда манатов, что на 1 миллиард манатов больше, чем в 2022 году, и на 5,9 миллиарда манатов больше, чем в 2021 году.