https://news.day.az/society/1507740.html Цепная авария на трассе Гянджа-Гёйгёль
Цепная авария на трассе Гянджа-Гёйгёль
На трассе Гянджа-Гёйгёль произошла цепная авария.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, автобус марки "İsizu" столкнулся с автомобилями "VAZ 2107" и "Volkswagen Passat".
По предварительной информации, госпитализированы 5 человек.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции, движение восстановлено.
Проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре