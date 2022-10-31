Цепная авария на трассе Гянджа-Гёйгёль
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На трассе Гянджа-Гёйгёль произошла цепная авария.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, автобус марки "İsizu" столкнулся с автомобилями "VAZ 2107" и "Volkswagen Passat".

По предварительной информации, госпитализированы 5 человек.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции, движение восстановлено.

Проводится расследование.