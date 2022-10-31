В Барде произошла перестрелка

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Бала Гаджар. Житель села Раджаб Мамедов 1964 года рождения выстрелил из охотничьего ружья в Сархана Асадова и владельца кафе расположенного на территории села, Эльдара Мамедова.

В результате пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.