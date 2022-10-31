https://news.day.az/society/1507742.html Перестрелка в Барде, есть раненые
Перестрелка в Барде, есть раненые
В Барде произошла перестрелка
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Бала Гаджар. Житель села Раджаб Мамедов 1964 года рождения выстрелил из охотничьего ружья в Сархана Асадова и владельца кафе расположенного на территории села, Эльдара Мамедова.
В результате пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту ведется расследование.
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