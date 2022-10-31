Какой будет погода в Азербайджане в ноябре?

В ноябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в отдельные дни ниже климатической нормы.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах может немного превысить ее.

В первой половине первой декады ноября погодные условия в стране ожидается относительно стабильная погода, преимущественно без осадков. Однако с 5 ноября до конца первой декады месяца погода вновь ухудшится, пройдут дожди, температура понизится, в горных районах ожидается снег.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 9-11 градусов тепла, что близко к климатической норме и ниже ее на 1 градус. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме, местами немного превысит ее (норма 28-38 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит 5-9 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.