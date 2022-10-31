Человеческие останки найдены в Кяльбаджаре

27 октября в прокуратуру Кельбаджарского района поступила информация об обнаружении на территории села Заллар Кяльбаджарского района подвергшихся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов, предположительно, женской одежды.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места, обнаруженных костей человеческого скелета и предметов одежды, которые затем были изъяты для проведения экспертизы.

Предположительно, обнаруженные останки и предметы одежды принадлежали человеку, который попал в плен и умер под пытками во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района.

Расследование по факту продолжается.