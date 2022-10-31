https://news.day.az/society/1507768.html В Гяндже девушка скончалась от угарного газа - ФОТО
В Гяндже девушка скончалась от угарного газа - ФОТО
В Гяндже в результате несчастного случая умерла девушка, передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo".
Так, жительница Гянджи Эльнара Садыхова, 1998-го года рождения, задохнулась от угарного газа в ванной комнате своего дома.
Day.Az представляет фото Эльнары:
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