В Гяндже девушка скончалась от угарного газа

В Гяндже в результате несчастного случая умерла девушка, передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo".

Так, жительница Гянджи Эльнара Садыхова, 1998-го года рождения, задохнулась от угарного газа в ванной комнате своего дома.

Day.Az представляет фото Эльнары: