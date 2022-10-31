В Губе покупатель украл мопед у продавца

В Губинский районный отдел полиции обратился местный житель, ранее разместивший объявление на одном из сайтов о продаже мопеда, который был украден покупателем.

Потерпевший рассказал, что передал мопед на проверку возможному покупателю, представившемуся Шукюром, близ нового автовокзала в Губе, после чего тот забрал мопед и скрылся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения, был задержан житель поселка Зардаби Губинского района Шукюр Гулиев, подозреваемый в совершении данного мошеннического действия, который сознался в содеянном.

По факту в Губинском районном отделе полиции ведется следствие.