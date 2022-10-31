Теймур Мусаев провел встречи с Багдадом Амреевым и министрами здравоохранения стран-членов ОТГ

В Стамбуле продолжает работу Всемирный тюркский медицинский конгресс, который проходит под эгидой Администрации Президента Турции при организационной поддержке Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, в рамках международного мероприятия министр здравоохранения Теймур Мусаев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, а также с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой, министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, министром здравоохранения Кыргызстана Гульнарой Баатыровой и министром здравоохранения Узбекистана Бехзодом Мусаевым.

В ходе бесед, прошедших в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения. Также были обсуждены новые перспективы развития и укрепления двусторонних отношений в сфере фарминдустрии.

Было подчеркнуто, что принятое по итогам VIII Саммита ОТГ совместное соглашение лидеров стран-членов Организации о ежегодном проведении в октябре Всемирного тюркского медицинского конгресса является историческим событием для системы здравоохранения и медицинского сообщества стран. Отмечалось, что Всемирный тюркский медицинский конгресс призван содействовать развитию сотрудничества в сфере здравоохранения между партнерами из различных стран мира. Помимо этого, международный конгресс с участием министров здравоохранения и ученых из стран-членов ОТГ представляет собой уникальную возможность создать прочную платформу в интересах всех государств-членов организации.