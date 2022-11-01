https://news.day.az/society/1507929.html В Мингячевире водитель насмерть сбил пешехода
В Мингячевире водитель насмерть сбил пешехода
В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Бахадур Гусейнов 2004 года рождения, будучи за рулем автомобиля марки Ford Transit, сбил Афлатуна Магеррамова 1992 года рождения, который пытался перейти дорогу.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
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