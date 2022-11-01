В Газахе без вести пропал 58-летний мужчина

В Газахе пропал 58-летний мужчина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Гянджинская региональная группа пресс-службы МВД.

Сообщается, что житель села Асланбейли Орудж Насибов (1964 г.р.) 30 апреля текущего года вышел из дома и не вернулся.

"Его характеристики: рост 175-180 см, блондин, худощавого телосложения. Тех, кто располагает какой-либо информацией об Орудже Насибове, просьба сообщить в Call-центр МВД "102", а также по телефонам: 022-295-14-97, 050 -275-74-74", - говорится в сообщении.