https://news.day.az/society/1507961.html В Газахе без вести пропал 58-летний мужчина - ФОТО
В Газахе без вести пропал 58-летний мужчина - ФОТО
В Газахе пропал 58-летний мужчина.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Гянджинская региональная группа пресс-службы МВД.
Сообщается, что житель села Асланбейли Орудж Насибов (1964 г.р.) 30 апреля текущего года вышел из дома и не вернулся.
"Его характеристики: рост 175-180 см, блондин, худощавого телосложения. Тех, кто располагает какой-либо информацией об Орудже Насибове, просьба сообщить в Call-центр МВД "102", а также по телефонам: 022-295-14-97, 050 -275-74-74", - говорится в сообщении.
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