Сколько дней будут нерабочими в ноябре?
Объявлено количество нерабочих дней в Азербайджане в связи с праздниками в ноябре.
По информации, предоставленной Day.Az Государственной Инспекцией Труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в этом месяце 4 дня подряд будут нерабочими.
По решению Кабинета министров в этом году изменены местами рабочий день 7 ноября и выходной день 5 ноября. Это сделано с целью обеспечения очередности рабочих и выходных дней. 8 ноября - День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджана.
Поскольку 6 ноября приходится на воскресенье, это нерабочий день. Таким образом, 6, 7, 8 и 9 ноября в стране будут нерабочими днями.
Таким образом, в ноябре 10 дней, включая выходные, будут нерабочими.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре