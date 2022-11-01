https://news.day.az/society/1507977.html В Баку женщина принуждала детей к попрошайничеству
В Баку женщина принуждала детей к попрошайничеству
В Баку задержана женщина, которая принуждала детей заниматься попрошайничеством.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержана Р.Мамедова, принуждавшая детей к попрошайничеству на 4 станциях Бакметрополитена. В отношении Мамедовой составлен протокол об административном правонарушении по статье 523.2 Кодекса об административных проступках.
Согласно решению суда, Р.Мамедова приговорена к 10-дневному административному аресту. Родители детей были приглашены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы.
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