Задержан замминистра культуры Азербайджана

13:42

Служба государственной безопасности (СГБ) провела спецоперацию в министерстве культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате операции был задержан первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

---------

12:41

Служба государственной безопасности Азербайджана проводит операцию в министерстве культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информации о деталях операции пока нет.

Более подробная информация будет предоставлена позже.