https://news.day.az/society/1507999.html Задержан замминистра культуры Азербайджана - Спецоперация СГБ - ОБНОВЛЕНО
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Задержан замминистра культуры Азербайджана - Спецоперация СГБ - ОБНОВЛЕНО
13:42
Служба государственной безопасности (СГБ) провела спецоперацию в министерстве культуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате операции был задержан первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.
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12:41
Служба государственной безопасности Азербайджана проводит операцию в министерстве культуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информации о деталях операции пока нет.
Более подробная информация будет предоставлена позже.
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