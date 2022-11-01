https://news.day.az/society/1508000.html Начался электронный перевод дошкольников
Начался электронный перевод дошкольников
Сегодня в 11:00 начался процесс электронного перевода детей, обучающихся в группах дошкольной подготовки, передает Day.Az
В Министерстве науки и образования Азербайджана сообщили, что он осуществляется посредством портала www.sy.edu.az.
Электронизация перевода учащихся делает этот процесс комфортным для родителей и школ, а также служит более прозрачной организации контактов родителя с учебным заведением.
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