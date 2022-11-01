Начался электронный перевод дошкольников

Сегодня в 11:00 начался процесс электронного перевода детей, обучающихся в группах дошкольной подготовки, передает Day.Az

В Министерстве науки и образования Азербайджана сообщили, что он осуществляется посредством портала www.sy.edu.az.

Электронизация перевода учащихся делает этот процесс комфортным для родителей и школ, а также служит более прозрачной организации контактов родителя с учебным заведением.