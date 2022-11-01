https://news.day.az/society/1508049.html К следствию привлечено еще одно должностное лицо минкультуры Азербайджана
К следствию привлечено еще одно должностное лицо минкультуры Азербайджана
Стало известно имя еще одного должностного лица, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности в министерстве культуры Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, к следствию привлечен начальник протокольного отдела министерства Кямиль Рзаев.
Напомним, что ранее сообщалось о привлечении к следствию первого заместителя министра культуры Эльнура Алиева и других должностных лиц.
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