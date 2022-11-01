К следствию привлечено еще одно должностное лицо минкультуры Азербайджана

Стало известно имя еще одного должностного лица, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности в министерстве культуры Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, к следствию привлечен начальник протокольного отдела министерства Кямиль Рзаев.

Напомним, что ранее сообщалось о привлечении к следствию первого заместителя министра культуры Эльнура Алиева и других должностных лиц.