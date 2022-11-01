В Губе пропал 69-летний мужчина

В Губинском районе пропал 69-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Халтан Искандеров Агахан Алекпер оглы 1953 года рождения 15 октября ушел из дома и больше не возвращался.

Тех, кто располагает информацией о мужчине, изображенном на фото, просят позвонить на горячую линию "102" МВД.