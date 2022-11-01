https://news.day.az/society/1508050.html В Губе пропал 69-летний мужчина - ФОТО
В Губе пропал 69-летний мужчина - ФОТО
В Губинском районе пропал 69-летний мужчина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Халтан Искандеров Агахан Алекпер оглы 1953 года рождения 15 октября ушел из дома и больше не возвращался.
Тех, кто располагает информацией о мужчине, изображенном на фото, просят позвонить на горячую линию "102" МВД.
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