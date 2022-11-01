В Шеки автомобиль сбил женщину и ее дочь

В Шеки автомобиль сбил женщину и ее малолетнюю дочь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня утром на проспекте М.Ф.Ахундова в городе Шеки.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем Шекинского района Туралом Мамедовым, сбил жительницу города Шеки Нахиду Расул гызы Рагимову (1988 г.р.) и ее 7-летнюю дочь Ягмур Вусал гызы Рагимзаде.

Н,Рагимова и ее дочь были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Ведется расследование