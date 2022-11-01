https://news.day.az/society/1508062.html В Шеки автомобиль сбил женщину и ее дочь
В Шеки автомобиль сбил женщину и ее дочь
В Шеки автомобиль сбил женщину и ее малолетнюю дочь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня утром на проспекте М.Ф.Ахундова в городе Шеки.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый жителем Шекинского района Туралом Мамедовым, сбил жительницу города Шеки Нахиду Расул гызы Рагимову (1988 г.р.) и ее 7-летнюю дочь Ягмур Вусал гызы Рагимзаде.
Н,Рагимова и ее дочь были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Ведется расследование
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