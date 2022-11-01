Задержанный СГБ первый замминистра культуры

Сегодня сообщалось, что Служба государственной безопасности АР провела в Министерстве культуры спецоперацию, в ходе которой, как утверждалось, был задержан и привлечен к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев.

Day.Az представляет вниманию читателей краткую биографическую справку задержанного замминистра.

Э.Алиев родился в 1979 году в Баку.

Окончил бакалавриат (1999 год) и магистратуру (2001 год) в Азербайджанском государственном экономическом университете.

С 2009 по 2013 год прошел программу делового администрирования (MBA) в области финансов Манчестерской школы бизнеса в Великобритании.

В 2000-2004 годах работал в сфере многосторонней дипломатии в Министерстве иностранных дел, возглавлял ряд региональных групп сотрудничества.

В 2004-2008 годах работал в посольстве Азербайджана в Бельгии.

В 2008-2017 годах проработал на различных должностях в Исламском банке развития, базирующемся в Джидде, а также генеральным менеджером по финансированию международной торговли по СНГ.

В 2017-2020 годах работал торговым представителем в посольстве АР в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В 2020 году был назначен советником, а в 2021-м - первым заместителем министра культуры АР.

Э.Алиев владеет русским, английским и французским языками.

Женат, у него трое детей.