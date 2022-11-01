https://news.day.az/society/1508078.html Еще один арест в минкультуры Азербайджана
Еще один арест в минкультуры Азербайджана
Стало известно имя еще одного должностного лица, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности в министерстве культуры Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, к следствию привлечен начальник отдела снабжения и имущества министерства культуры Илькин Насибов.
Напомним, что ранее к следствию были привлечены первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев и другие должностные лица.
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