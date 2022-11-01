Международные связи АН Азербайджана должны быть расширены

В последние годы международные связи Академии наук расширились, но надо признать, что ситуация в этой сфере не полностью отвечает основным положениям, определенным главой государства.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на состоявшемся сегодня заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана президент структуры академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что Академия сегодня не является членом какой-либо влиятельной международной научной организации, Ассоциации Европы и Евразии.

"Несмотря на то, что мы являемся членами Азиатской академии наук, мы не участвуем ни в каких ее проектах, грантовых программах. Мы должны открыть новые возможности для расширения наших связей с международными научными организациями", - сказал Габиббейли.