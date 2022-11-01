Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Сержант азербайджанской армии Юсифли Сеймур Теймур оглу (2001 года рождения) скончался в Сумгайыте от отравления угарным газом.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В настоящее время в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по данному факту.