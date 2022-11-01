https://news.day.az/society/1508085.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Сержант азербайджанской армии Юсифли Сеймур Теймур оглу (2001 года рождения) скончался в Сумгайыте от отравления угарным газом.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В настоящее время в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по данному факту.
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