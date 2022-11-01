https://news.day.az/society/1508101.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 068 человек вылечились, 9 948 скончались, число активных больных - 302.
За прошедшие сутки проведено 2 956 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 323 276 тестов.
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