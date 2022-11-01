В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 068 человек вылечились, 9 948 скончались, число активных больных - 302.

За прошедшие сутки проведено 2 956 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 323 276 тестов.