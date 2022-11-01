Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 657 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 153, вторую дозу получил 181 человек, "бустерную" дозу - 294 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 29.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 911 694, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 152, вторую дозу получили 4 871 585, "бустерную" дозу - 3 386 910 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 263 047 человек.