https://news.day.az/society/1508139.html ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о графике движения электропоездов в праздничные дни
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о графике движения электропоездов в праздничные дни
В праздничные дни электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт, Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Гянджа-Баку, будут работать по обычному графику
Как передает Day.Az об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отметим, что в связи с предстоящими праздниками - Днем Победы и Днем Государственного Флага - 6, 7, 8 и 9 ноября в стране будут нерабочими днями.
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