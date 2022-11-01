ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о графике движения электропоездов в праздничные дни

В праздничные дни электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт, Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Гянджа-Баку, будут работать по обычному графику

Как передает Day.Az об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, что в связи с предстоящими праздниками - Днем Победы и Днем Государственного Флага - 6, 7, 8 и 9 ноября в стране будут нерабочими днями.