В Азербайджане будет повышен прожиточный минимум для пенсионеров

На следующий год сумма прожиточного минимума для пенсионеров в Азербайджане будет повышена на 23 маната, или на 13,1 процента, до 199 манатов, что на 41 манат меньше минимальной пенсии, составляя 82,9 процента от этого показателя.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2023 год.

Отметим, что согласно законопроекту Азербайджанской Республики "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год", с 1 января следующего года порог критерия нуждаемости предусматривается в размере 246 манатов.