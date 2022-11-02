На этой дороге Баку ограничат движение транспорта

3 ноября до 22:00 движение транспорта на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку будет ограничено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство автомобильных дорог, ограничение связано с ремонтными работами на дороге.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные дороги.