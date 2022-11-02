https://news.day.az/society/1508222.html На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
На этой дороге Баку ограничат движение транспорта
3 ноября до 22:00 движение транспорта на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку будет ограничено.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство автомобильных дорог, ограничение связано с ремонтными работами на дороге.
Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные дороги.
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