Сотрудники "Азеришыг" попали в аварию в Физули

В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, в результате аварии легковой автомобиль съехал с дороги и упал в овраг.

Находившиеся в машине - советник председателя ОАО "Азеришыг" Бахруз Исмайылов, начальник отдела технического контроля Ариф Юсифов и его заместитель Самир получили телесные повреждения различной степени тяжести.