https://news.day.az/society/1508223.html Сотрудники "Азеришыг" попали в аварию в Физули - ФОТО
Сотрудники "Азеришыг" попали в аварию в Физули - ФОТО
В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, в результате аварии легковой автомобиль съехал с дороги и упал в овраг.
Находившиеся в машине - советник председателя ОАО "Азеришыг" Бахруз Исмайылов, начальник отдела технического контроля Ариф Юсифов и его заместитель Самир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре