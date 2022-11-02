https://news.day.az/society/1508228.html Тяжелое ДТП в Шамахы - есть пострадавший
Тяжелое ДТП в Шамахы - есть пострадавший
В селе Гейлер Шамахинского района водитель потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП пострадал восьмилетний Угур Хорметзаде, находившийся в машине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшего госпитализировали.
В ходе обследования у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Подробности инцидента выясняются.
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