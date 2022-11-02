Тяжелое ДТП в Шамахы

В селе Гейлер Шамахинского района водитель потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. В ДТП пострадал восьмилетний Угур Хорметзаде, находившийся в машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пострадавшего госпитализировали.

В ходе обследования у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Подробности инцидента выясняются.