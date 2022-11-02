В Баку хулиганы отобрали у пары влюбленных все деньги

В Баку состоялся суд над молодыми людьми, приставшими к паре влюбленных в парке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор Сахавату Гулиеву (фамилия условная) и Ниджату Мамедову (фамилия условная).

Согласно приговору, оба были приговорены к восьми годам лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 17 апреля 2022 года в "​​Зимнем парке".

Так, Сахават и Ниджат отозвали в сторону молодого человека по имени Хабиб, который сидел со своей девушкой на скамье. Молодые люди начали расспрашивать Хабиба, почему он с девушкой сидит на скамейке, и сказали, что его поведение вызывает беспокойство у окружающих людей.

"Нельзя так вести себя в общественном месте, где могут быть чьи-то "матери и сестры", а тем более в месяц Рамадан", - заявили молодые люди. Хабиб попытался извиниться, но Сахават и Ниджат отказались принимать извинения, пока он не даст им деньги.

Хабиб, увидев нож у одного из них, отдал им 240 манатов. Заметив в кошельке у Хабиба банковскую карту, молодые люди потребовали, чтобы он снял с нее все средства и отдал им. Пытаясь сохранить часть денег, пострадавший сказал, что у него на карте всего 50 манатов. Но хулиганы решили пройти с ним до банкомата. Увидев, что на карте у парня остается 130 манатов, они "оштрафовали" его еще на 50 манатов за ложь. Пострадавший был вынужден занять средства у друга, чтобы отделаться от хулиганов.

Потерявший крупную сумму Хабиб сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемые были задержаны сотрудниками Ясамальского РУП.