Где находился министр культуры Анар Керимов во время спецоперации СГБ?

Служба государственной безопасности АР провела в Министерстве культуры спецоперацию, в ходе которой был задержан и привлечен к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев и другие должностные лица. Во время спецоперации министр культуры Анар Керимов находился в командировке.

Об этом Day.Az в среду сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы министерства культуры Нурида Аллахьярова.

"1 ноября министр Анар Керимов находился в рабочей командировке. Исполнение рабочих обязанностей осуществляется не только в административном здании", - заявила она.

Напомним, что в ходе операции СГБ Азербайджана в министерстве культуры были привлечены к следствию первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев и начальник отдела снабжения и имущества Илькин Насибов.

Самир Гулиев