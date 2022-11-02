Где находился министр культуры Анар Керимов во время спецоперации СГБ? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Служба государственной безопасности АР провела в Министерстве культуры спецоперацию, в ходе которой был задержан и привлечен к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев и другие должностные лица. Во время спецоперации министр культуры Анар Керимов находился в командировке.
Об этом Day.Az в среду сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы министерства культуры Нурида Аллахьярова.
"1 ноября министр Анар Керимов находился в рабочей командировке. Исполнение рабочих обязанностей осуществляется не только в административном здании", - заявила она.
Напомним, что в ходе операции СГБ Азербайджана в министерстве культуры были привлечены к следствию первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев и начальник отдела снабжения и имущества Илькин Насибов.
Самир Гулиев
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