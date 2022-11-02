Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 9-13° тепла, днем 16-18° тепла.

В Баку ночью будет 9-13° тепла, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 5-10° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла.