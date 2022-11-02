https://news.day.az/society/1508292.html В Джебраиле взорвалась мина, есть пострадавший
В Джебраиле взорвалась мина, есть пострадавший
В Джебраильском районе взорвалась мина.
Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 2 ноября в селе Мехдили Джебраильского района произошел взрыв противопехотной мины на территории, не очищенной от мин.
Согласно информации, в результате взрыва мины пострадал водитель компании "Improtex Industries" Ахмедов Ильгар Хейбат оглу, 1972 года рождения. У него ампутированы три пальца левой руки.
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