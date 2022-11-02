Задержан водитель, сбивший бабушку и внука в Хырдалане два дня назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, 31 октября около 23:00 Солмаз Асадова и ее внук Ю.Асадов, переходившие дорогу в городе Хырдалан, были сбиты неопознанным автомобилем. Пострадавшие были госпитализированы. С.Асадова от полученных травм скончалась в больнице.

Сотрудники Абшеронского РУП начали оперативно-розыскные мероприятия.

В результате был задержан водитель автомобиля марки Volkswagen, подозреваемый в совершении наезда, житель города Баку М.Нагиев.

Расследование по факту продолжается.