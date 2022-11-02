В Азербайджане задержан лже-чиновник

Задержан мужчина, совершивший мошенничество против граждан, выдавая себя в соцсетях за сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, поступило обращение о том, что неизвестный человек, выдавая себя за сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), совершил мошенничество против граждан, вступив в контакт с лицами, обращения которых поступили в раздел комментариев информации, опубликованной на официальной странице министерства в "Facebook". В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, по подозрению в совершении указанного противозаконного деяния был задержан житель столицы, ранее судимый Вугар Ахмедов. В ходе расследования было установлено, что, создав в соцсети "Facebook" профиль "Гасан Агаев" и другие фиктивные профили, В.Ахмедов разместил в них информацию о том, что является сотрудником указанного госучреждения. Затем, вступив в контакт с гражданами, обратившимися в письменной форме в отдел комментариев на официальной странице МТСЗН, В.Ахмедов дал им ложные обещания о том, что их обращения будут быстро решены. За это он потребовал от потерпевших перечислить различные суммы денег на его карту, а после получения этих средств он заблокировал мобильные номера и профили в соцсетях граждан для того, чтобы они не могли связаться с ним.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК о мошенничестве.

В.Ахмедов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.