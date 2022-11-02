Смертельное ДТП в Евлахе
В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария была зафиксирована в селе Малбинаси.
Автомобиль марки ВАЗ-2106, которым управлял 34-летний Магеррамов Парвин Черказ оглу, столкнулся с автомобилем марки Nissan Maxima, за рулем которого находился 42-летний Сафаров Самир Тофик оглу.
В результате пассажирка ВАЗ-2106, 56-летняя Магеррамова Хагигат Ганбой гызы скончалась на месте.
Пассажиры автомобиля - 53-летний Джаббаров Низами Аликиши оглу, 51-летняя Ализаде Назакет Ганбой гызы, а также оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.
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