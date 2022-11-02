Смертельное ДТП в Евлахе

В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария была зафиксирована в селе Малбинаси.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, которым управлял 34-летний Магеррамов Парвин Черказ оглу, столкнулся с автомобилем марки Nissan Maxima, за рулем которого находился 42-летний Сафаров Самир Тофик оглу.

В результате пассажирка ВАЗ-2106, 56-летняя Магеррамова Хагигат Ганбой гызы скончалась на месте.

Пассажиры автомобиля - 53-летний Джаббаров Низами Аликиши оглу, 51-летняя Ализаде Назакет Ганбой гызы, а также оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.