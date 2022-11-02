Минздрав Азербайджана сделал заявление по коронавирусу

В настоящее время заболеваемость в Азербайджане находится на самом низком уровне с начала пандемии коронавируса.

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире на официальном "Instagram"-аккаунте министерства заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стабильная.

"Правда, бывают те, кто переносит болезнь в легкой форме, не обращаются, и статистика не отражает реальную цифру. Но в целом ситуация стабильная. Возможно появление новых мутировавших штаммов коронавируса. Неизвестно, как это произойдет. Поэтому международные организации еще не объявили об окончании пандемии".

Самир Гулиев