https://news.day.az/society/1508359.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 3 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 117 человек вылечились, 9 951 скончался, число активных больных - 301.
За минувшие сутки проведено 2 188 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 325 464 теста.
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