В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 3 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 117 человек вылечились, 9 951 скончался, число активных больных - 301.

За минувшие сутки проведено 2 188 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 325 464 теста.