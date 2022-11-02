Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 491 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 84, вторую дозу получили 79 человек, "бустерную" дозу - 278 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 50.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 912 185, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 236, вторую дозу получили 4 871 664, "бустерную" дозу - 3 387188 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 263 097 человек.