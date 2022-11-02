В Азербайджане распространяется вирус гриппа?

В настоящее время в Азербайджане не подтверждено наличие вируса гриппа.

Как передает Day.Az, об этом в прямом эфире на официальном "Instagram"-аккаунте министерства заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что хотя люди, инфицированные гриппом, обычно переносят заболевание в легкой форме, бывают и случаи летального исхода от гриппа.

"Грипп опасен для жизни и есть случаи летального исхода от гриппа. Правда, по сравнению с коронавирусом подобные случаи встречаются реже, но они есть. Грипп - заболевание, которое встречается во всех возрастных группах. Поэтому его нельзя игнорировать. Образцы анализов, взятых у людей, которые подозреваются на заражение гриппом или коронавирусом, проверены, вируса гриппа в пробах не обнаружено. Заболевшие заражены ОРВИ", - добавил он.

Самир Гулиев