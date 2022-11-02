Арестован завотделом Минкультуры Азербайджана

Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении заведующего отделом снабжения и имущества Министерства культуры Илькина Насибова.

Как сообщает Day.Az, на процессе в Сабаильском районном суде ходатайство было удовлетворено.

В отношении Илькина Насибова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что вчера Служба государственной безопасности (ГИБДД) провела операцию в Министерстве культуры. Среди задержанных в ходе операции - заведующий отделом снабжения и имущества Министерства Илькин Насибов.