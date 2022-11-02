https://news.day.az/society/1508423.html ДТП в Геранбое - погиб мужчина
ДТП в Геранбое - погиб мужчина
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем через город Далимамедли.
Микроавтобус марки "Мерседес Вито" сбил переходившего дорогу мужчину 1948 года рождения.
Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре