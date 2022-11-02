ДТП в Геранбое

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем через город Далимамедли.

Микроавтобус марки "Мерседес Вито" сбил переходившего дорогу мужчину 1948 года рождения.

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.