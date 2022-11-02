Пожар в жилом доме в Баку

На "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана - "112" поступила информация о пожаре в частном доме на улице Полада Гашимова в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Продолжаются работы по тушению пожара.