Хорошая новость для пенсионеров

Выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району планируется 5 ноября.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном Фонде социальной защиты населения.

Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце по графику.

Самир Гулиев