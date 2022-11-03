https://news.day.az/society/1508466.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району планируется 5 ноября.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном Фонде социальной защиты населения.
Пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце по графику.
Самир Гулиев
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