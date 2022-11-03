Дорожная полиция обратилась к болельщикам "Карабаха"

Болельщикам, которые планируют посетить сегодняшний матч "Карабах" - "Фрайбург", рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту.

Об этом Day.Az сказал главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

Он отметил, что сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с немецким клубом "Фрайбург" в Баку, на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, в 21:45.

"Расположение станции метро "Гянджлик" поблизости стадиона, а также наличие условий для движения автобусов удовлетворяет все потребности болельщиков в транспортных услугах. Мы просим жителей столицы, болельщиков, которые придут посмотреть игру нашей команды, воспользоваться общественным транспортом. Рекомендуем прибыть на место проведения матча за час до начала игры", - добавил он.

Самир Гулиев