Задержанный СГБ замминистра культуры Эльнур Алиев выходит на работу?

В ряде местных СМИ появились утверждения о том, что первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, который был привлечен к следствию 1 ноября во время операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в министерстве культуры, вышел на работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, утверждения о выходе Эльнура Алиева на работу не соответствуют действительности. Он был привлечен к следствию в ходе операции СГБ.

Напомним, что в ходе операции СГБ Азербайджана в министерстве культуры были привлечены к следствию первый заместитель министра Эльнур Алиев, начальник отдела протокола Кямиль Рзаев, начальник отдела снабжения и имущества Илькин Насибов и другие должностные лица.

Вчера в Сабаильском районном суде в отношении начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры Илькина Насибова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.