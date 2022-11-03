8-9 ноября в историческом памятнике страны “Şərq Bazarı” пройдет мероприятие в честь “Дня победы” #Bizimkilər

8 и 9 ноября жители и гости Баку смогут принять участие в фестивале #Bizimkilər приуроченном ко Дню Победы. Масштабное празднование будет проходить в реконструированном величественном историческом памятнике "Şərq Bazarı". Гостей ждут изделия ручной работы, дизайнерская одежда и аксессуары локальных брендов, а также произведения художников #WakeUpArtists.

Первый день фестиваля будет представлен изделиями ручной работы и художниками, атмосферой этнических мотивов в сочетании с современными дерзкими взглядами молодых художников. На мастер-классах можно будет испытать свой творческий потенциал и порыв.

Во второй день к ярмарке присоединятся дизайнеры одежды и аксессуаров с их новыми сезонными и капсульными коллекциями, которые можно будет примерить и приобрести на месте.

Şərq Bazarı - уникальное архитектурное сооружение Востока. Первый раз был сдан в эксплуатацию в 1982 году. В 2017 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева его реконструировали и изменили концепт рынка, сохранив аутентичность.



Приглашаем всех отметить "День победы" вместе и насладиться величием архитектурного творения!



