Увеличена сумма вознаграждения за обнаружение пропавшего в Загатале индийского туриста

Объявлено вознаграждение в связи с пропавшим без вести в мае в Загатальском районе гражданином Индии Маникантхом Кондавети.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Индии.

В сообщении отмечается, что в последний раз, 12 мая, с пропавшим связывался его брат Дхаран Кондавети: "Потом он один отправился в лес, и больше о нем не было слышно. Мы приложили много усилий при поддержке полиции и волонтеров, но не смогли получить никакой информации о нем. Предлагаем денежное вознаграждение в размере 40 000 манатов тому, кто найдет моего брата", - сказал он.