https://news.day.az/society/1508508.html Увеличена сумма вознаграждения за обнаружение пропавшего в Загатале индийского туриста
Увеличена сумма вознаграждения за обнаружение пропавшего в Загатале индийского туриста
Объявлено вознаграждение в связи с пропавшим без вести в мае в Загатальском районе гражданином Индии Маникантхом Кондавети.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Индии.
В сообщении отмечается, что в последний раз, 12 мая, с пропавшим связывался его брат Дхаран Кондавети: "Потом он один отправился в лес, и больше о нем не было слышно. Мы приложили много усилий при поддержке полиции и волонтеров, но не смогли получить никакой информации о нем. Предлагаем денежное вознаграждение в размере 40 000 манатов тому, кто найдет моего брата", - сказал он.
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